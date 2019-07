Mainz (ots) -



Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg ist der "Länderspiegel" am Samstag, 20. Juli 2019, 17.05 Uhr, zu Gast in Spremberg in der Lausitz und sendet live vom Marktplatz der Stadt. Moderator Ralph Schumacher begrüßt als Gesprächspartner in der 35-minütigen Ausgabe des ZDF-Ländermagazins den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Bereits am Tag zuvor, am Freitag, 19. Juli 2019, 14.00 Uhr, sendet "heute - in Deutschland" mit Moderator Ralph Szepanski live aus Spremberg und berichtet darüber, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger in der Lausitz in den Wochen vor der Wahl beschäftigen. Ebenfalls am Freitag, 19. Juli, ist Spremberg im ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne - Service täglich" zu erleben - in einem Schaltgespräch gegen 10.05 Uhr.



Die Lausitz gilt nach dem beschlossenen Kohleausstieg als das Sorgenkind des Ostens - 20.000 Arbeitsplätze hängen dort am Tropf der Braunkohle. Bereits nach der Wende musste die Region einen tiefgreifenden Strukturwandel erleiden. Jetzt sind viele Menschen voller Sorge um die Zukunft: Was kommt nach der Kohle? Der "Länderspiegel" spricht darüber live mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.



Viele ländliche Regionen in Brandenburg leiden unter mangelhafter Infrastruktur. Der Bus fährt nur einmal am Tag, der nächste Lebensmittelladen ist Kilometer entfernt, und ganze Landstriche versinken im Funkloch. Der "Länderspiegel" hat sich in der Uckermark umgeschaut und Menschen getroffen, die gerne auf dem Land leben, aber den Anschluss nicht verlieren wollen.



In seiner Rubrik "Deutschlandreise" erkundet der "Länderspiegel" den Spreewald, die beliebteste Urlaubsregion Brandenburgs. Mehr als 1500 Kilometer Fließe bilden ein einmaliges Labyrinth aus Wasserarmen. Rund 750.000 Touristen besuchten im Jahr 2018 den Spreewald - Tendenz steigend.



Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen sendet der "Länderspiegel" am Samstag, 27. Juli 2019, 17.05 Uhr im ZDF, live aus Zwickau. Und sieben Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen ist der "Länderspiegel" am Samstag, 7. September 2019, 17.05 Uhr im ZDF, vor Ort in Gera.



