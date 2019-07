Dieter (Hengl) ist ab September 2019 neuer Vorstandschef der Schoellerbank AG. Dieter löst Franz (Witt-Dörring) an der Spitze der Privatbank ab, der nach 40 Jahren in der Finanzbranche und sieben Jahren in der Schoellerbank AG aus persönlichen Gründen den Hut nimmt. Dieter gibt seine Vorstandsfunktion (hat Investmentbanking verantwortet) in der Unicredit Bank Austria AG (Bank Austria) auf und wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...