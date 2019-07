Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Deutsche Telekom vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Deutsche Telekom dürfte ebenso wie Telefonica Deutschland dank des soliden deutschen Marktes ein stabiles Wachstum ausweisen, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das operative Ergebnis aus eigener Kraft (Ebitda) sollte dank einer guten Entwicklung aller Bereiche und insbesondere des US-Geschäfts ebenfalls zugelegt haben./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-07-16/12:59

ISIN: DE0005557508