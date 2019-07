Berlin (ots) - Berlin feiert Berlin! umsonst und draußen - bei einem der größten Kostümszene-Treffen & Märkte Deutschlands als fantasievolles Straßenfest wie vor 100 Jahren: die 7. Nikolaifestspiele im Nikolaiviertel Berlin 24.-25.8.19.



Mit History Streetfood, Musik, Ständen, Steampunk, Cosplay wie "Game of Thrones", Dragqueens und Travestiekunst, 20er Jahre wie "Babylon Berlin", Straßentheater "Berlin um 1900", historisch Gewandeten u.v.m. wird am Gründungsort Berlins, im historischen Nikolaiviertel neben dem Roten Rathaus, jährlich die Entstehung Berlins gefeiert.



Es sind noch Statistenrollen möglich, z.B. im Stil von "Babylon Berlin" beim "20er Jahre Berlin Open Air" sowie auch Statisten in anderen Kostümen. Es gibt weitere Festspiel-Unterveranstaltungen verschiedener Szenegruppen - von Steampunk über Cosplay bis Dragqueens und Travestie.



Highlights in diesem Jahr u.a.: Weltpremieren eines neuen Steampunk-Luftschiffs und eines Original-Nachbaus der ersten Berliner E-Autos von 1910.



Willkommen in der wundersamen Welt von Berlinotopia! Mit futuristischen Fahrgeräten und spektakulären Kostümen, Live-Musik und vielen Ständen. Berlins einzigartiger Jahrmarkt der Zeit! Taucht ein in die magisch-fiktive Welt Berlins um 1900.



Im Nikolaiviertel: Eintritt frei, 24.8. 12-20 Uhr, 25.8. 12-18 Uhr



Veranstalter der Nikolaifestspiele ist die WBM Wohnungsbaugesellschaft Mitte Konzept: Nikolaiviertel e.V. / Zander & Partner Event-Marketing



