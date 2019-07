Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG, kurz MOREH, hat verschiedene Flächen im Outletcenter Wadgassen vermietet. Weitere Verhandlungen laufen. Eine Fläche von 600 Quadratmeter geht an verschiedene Mieter, darunter an Marc O'Polo. Bei ...

