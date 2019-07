Coburg (ots) - Die HUK-COBURG setzt sich für Verbraucherbildung ein und unterstützt den "Fonds für Verbraucherbildung" der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Das Unternehmen spendet für den Fonds in diesem Jahr insgesamt 25.000 Euro. Aus dem Fonds wird unter anderem das Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" gefördert. Mit der Auszeichnung werden Schulen geehrt, bei denen die Vermittlung von Verbraucherkompetenzen einen hohen Stellenwert im schulischen Alltag einnimmt.



"Verbraucherbildung kann nicht früh genug beginnen. Daher unterstützen wir die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz sehr gerne bei der Förderung von Konsum- und Alltagskompetenzen von Kindern und Jugendlichen an Schulen", so Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG.



Das aus dem Fonds für Verbraucherbildung finanzierte Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" (www.verbraucherschule.de) unterstützt bundesweit Schulen bei der Umsetzung von Verbraucherbildungsmaßnahmen. Mit der Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze werden Schulen geehrt, die sich besonders für Verbraucherbildung engagieren und Projekte aus den Bereichen Finanzen, Medien, Ernährung und Gesundheit und Nachhaltiger Konsum umgesetzt haben. Das Projekt wird vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) durchgeführt und durch die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz und das Umweltbundesamt sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert.



Der Bewerbungsaufruf für die aktuelle Auszeichnungsrunde ist gestartet; Schulen können sich noch bis zum 30. September 2019 bewerben. Insgesamt wurden seit 2015 bereits 41 Schulen aus 13 Bundesländern als Verbraucherschule ausgezeichnet. In der letzten Auszeichnungsrunde erreichten die Schulen durch die zahlreichen Projekte mehr als 11.000 Schülerinnen und Schüler.



