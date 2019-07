Dramatische Wende im Übernahme-Krimi um Osram-Aktien (WKN: LED400): Der österreichische Sensor-Anbieter ams (WKN: A118Z8) bietet für Osram - aber nur ein paar Stunden lang und zieht sein Angebot wieder zurück. Nachbörslich erfuhr die Osram-Aktie am Montag nach Bekanntwerden des Angebots großes Kaufinteresse und sprang auf 35,10 Euro. Heute pendelt sie sich bei 33 Euro ein.

ams offerierte Osram-Aktionären in seinem unverbindlichen Angebot 38,50 Euro pro Anteilsschein. Den Anfang im Wettbieten um den Leuchtmittelhersteller aus München machten am 3. Juli Bain Capital und The Carlyle Group, die gemeinsam ein verbindliches Übernahmeangebot zu 35 Euro pro Aktie einreichten (wir berichteten). Das Osram-Management unterstützte ...

