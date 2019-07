Die letzten zwei Kalenderjahre über tendierte die Lanxess-Aktie in einer ausgeprägtem Seitwärtsphase zwischen 60,60 und 74,78 Euro. Im letzten Quartal 2018 drückte die allgemeine Marktschwäche das Papier kurzzeitig auf ein Niveau von 39,47 Euro abwärts, seit Anfang dieses Jahres konnte sich die Aktie aber wieder an 55,20 Euro erholen. Im heutigen Handelsverlauf sprang die Lanxess-Aktie über dieses Widerstandsniveau und setzt somit seine seit Anfang Juni bestehende Aufwärtsbewegung weiter fort. Damit deutet sich eine dritte große Kaufwelle an und bietet entsprechend gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Technisch im Aufwind

Die technische Auswertung ergibt erst oberhalb der ...

