Zu schön, um wahr zu sein? Alle gewinnen, keiner verliert. Da muss doch ein Haken an der Sache sein? Genau diesen Haken hat die Redaktion beim neuen Mieterstrom-Angebot von Vaillant und prosumergy auch gesucht - und nicht gefunden.

Worum geht es genau? Wohnungsunternehmen, die bislang in die Energiewende investieren sowie beispielsweise eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf den Dächern ihrer Gebäude installieren und den Strom an ihre Mieter verkaufen wollten, mussten mit einem erheblichen Aufwand innerhalb einer rechtlichen Grauzone rechnen (Bild 1). Dieser Aufwand rechtfertigte höchstens vom ideellen aber nicht vom finanziellen Standpunkt her eine Investition.

Mit Inkrafttreten des Mieterstromgesetzes im Jahr 2017 kam aufgrund der zusätzlichen Förderung durch das EEG in Form des sog. Mieterstromzuschlags endlich Schwung in den Markt. Was jedoch blieb, war ein bürokratischer Aufwand mit durchaus erheblichen Fallstricken, der Wohnungsunternehmen immer noch davon abhielt, sich in der prinzipiell attraktiven Mieterstromwelt zu engagieren. Denn letztendlich wird ein Vermieter rechtlich zum Energieversorger, wenn er Strom an seine Mieter liefert.

»Genau hier setzt die Kooperation zwischen Vaillant und prosumergy an«, beschreibt Sebastian Albert, Leiter Produkt- und Dienstleistungs-Management bei Vaillant Deutschland. »Denn hierbei übernimmt prosumergy als Energiedienstleister die Planung und energiewirtschaftliche Abwicklung für den Vermieter. Dabei wird ausschließlich prosumergy zum Stromlieferanten. Der Clou dabei: Je nach Modell fallen für das Wohnungsunternehmen keine Kosten an, dafür werden aber zusätzliche Einnahmen generiert, gleichzeitig die Gebäude aufgewertet und den Mietern eine zusätzliche Serviceleistung zur Stabilisierung der Nebenkosten geboten.«

Wie stellen sich diese Modelle der Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen im Einzelnen dar (Bild 2)?

Modell 1: Stromabkauf

Hierbei investieren Wohnungsunternehmen und/oder Eigentümergemeinschaften in die Stromerzeugungs- sowie ggf. Speichertechnologie und wollen diese selbst betreiben. Der selbst erzeugte PV-Strom wird direkt von den Hausbewohnern verwendet oder - wenn mehr Strom erzeugt als benötigt oder gespeichert werden kann - in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Dabei wird die Strommenge, die im Haus direkt von den Mietern genutzt wird, dem Anlagenbetreiber durch prosumergy abgekauft und an die Mieter weiter veräußert. Für den Anlagenbetreiber ist der Preis je Kilowattstunde (kWh) höher als die Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetz. Der Mieter spart gegenüber dem örtlichen Grundversorgungstarif mindestens 10?%. »Häufig fällt der Strompreis für den Mieter sogar niedriger aus als bei Stromtarifen, die in den gängigen Vergleichsportalen im Internet angeboten werden können«, so Daniel Netter, Geschäftsführer der prosumergy GmbH aus Kassel.

Prosumergy wird zum Vollversorger für die Mieter und beliefert diese mit Ökostrom aus dem Netz, wenn die hauseigene PV-Anlage nicht ausreichend Strom produziert. Alle Hausbewohner haben ...

