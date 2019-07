Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Evonik nach einem Gespräch mit dem Entwicklungschef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es sei klar, dass die Entwicklungspipeline neben Kostensenkungen ein ganz wesentlicher Baustein sei, um die mittelfristigen Margenziele des Spezialchemiekonzerns zu erreichen, schrieb Analystin Alexandra Thrum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Evonik peile bis 2025 eine Milliarde Euro zusätzlicher Umsätze aus Innovationen an./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-16/13:30

ISIN: DE000EVNK013