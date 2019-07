Die Konsolidierung bei Disney ist vorbei. Die Aktie des Entertainment-Giganten hat mit 145,43 Dollar ein neues Rekordhoch erklommen. Performance in diesem Jahr: 33 Prozent! Die Börse ist immer noch begeistert von Disneys Streaming-Ambitionen. Doch auch das Kinogeschäft gibt Anlass zu großer Zufriedenheit.Feierlaune bei Walt Disney: Der Micky-Maus-Konzern hat im ersten Halbjahr an den Kinokassen 5,7 Milliarden Dollar eingenommen. Zum Vergleich: Warner Bros. und Universal kamen in den ersten sechs ...

