FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Dienstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Der DAX steht 0,1 Prozent niedriger bei 12.379 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt geringfügig um 0,1 Prozent auf 3.505 Punkte zu. Im Höhenflug sind die Aktien der Fluggesellschaften, so auch von Lufthansa. Ryanair hat angekündigt, die irische Gesellschaft werde den Kapazitätsausbau verlangsamen.

Am Anleihenmarkt kommen die Renditen noch etwas zurück, nachdem die ZEW-Konjunkturerwartungen weiter gefallen sind. "Durch die Datenveröffentlichung werden die Spekulationen auf eine EZB-Zinssenkung Ende dieses Monats tendenziell verstärkt", heißt es von der Helaba. Mehrere Banken rechnen nun schon mit zwei Zinssenkungen a 10 Basispunkten im EZB-Einlagensatz in diesem Jahr. Als Grund für die erneut schwachen Konjunkturerwartungen werden die Verunsicherung durch den Irankonflikt sowie der von den USA ausgehende Handelskonflikt genannt.

Allerdings scheint erneut Bewegung in die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu kommen. In den nächsten Tagen werde es ein Telefonat auf ranghoher Ebene geben, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington. Sollte es "deutlichen Fortschritt" geben, stünden die Chancen für weitere Gespräche gut.

Impulse werden noch von den Geschäftszahlen der US-Bankenschwergewichte JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo erwartet. Im Vorwege gewinnen Deutsche Bank 2,4 Prozent, auch Commerzbank notieren fest.

Ryanair schürt Hoffnung auf höhere Erträge

Als positiv für die Branche sehen Analysten, dass Ryanair das Kapazitätswachstum im Sommer 2020 auf 3 Prozent senken wird. Damit würde der Kapazitätsaufbau im kommenden Jahr abgemildert und die Erträge auf den europäischen Kurzstrecken gestärkt. Ryanair gewinnen 2 Prozent, Easyjet legen um 4 Prozent zu, Air France-KLM um 3,3 Prozent und Lufthansa um 3 Prozent.

US-Gericht senkt Glyphosat-Strafe - Positiv für Bayer

Gute Nachrichten gibt es für Bayer. Wie erwartet hat ein US-Gericht am Vorabend die Strafzahlung gegen die Bayer-Tochter Monsanto in einem Prozess von 80 Millionen auf 25 Millionen Dollar gesenkt. Am Vortag wurde an der Börse bereits darauf spekuliert, dass der Betrag unter 50 Millionen Dollar fallen könnte. "Mit der Entscheidung sinkt das aus den Prozessen resultierende Risiko deutlich", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Der sogenannte Strafschadenersatz wurde auf 20 Millionen Dollar gesenkt. Die Aktie von Bayer legt um 1,5 Prozent zu.

Asien kauft verstärkt bei Burberry ein

Für die Aktie von Burberry geht es im frühen Handel um 7,6 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass das Luxus-Label den Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Gesamtjahr 2018 gesteigert hat. Dabei verweisen die Analysten von Bryan Garnier auf die hohe Nachfrage aus der Region Asien-Pazifik. Die Handschrift des Kreativdirektors Riccardo Tisci mache sich bemerkbar, die Nachfrage nach der neuen Marke sei gut, heißt es von einem anderen Analysten.

Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal hat Telenor den Ausblick gesenkt. Neben der Währungsseite belasteten zudem Sonderthemen, wie die Rückstellung für Bangladesch, das Ergebnis. Die Analysten der ING stufen das Ergebnis als "enttäuschend" ein. Die Aktie verliert 5 Prozent, während der Sektor 1 Prozent leichter handelt.

Aroundtown leidet unter Kapitalerhöhung

Die Aktie des Immobilienkonzerns Aroundtown fällt um 2,2 Prozent auf 7,33 Euro. Belastend wirkt, dass Aroundtown über Nacht 84 Millionen neue Aktien zum Preis von 7,15 je Aktie platziert hat. Den Erlös will das Unternehmen zur Finanzierung der weiteren Unternehmensstrategie verwenden.

Anschlusskäufe treiben Carl Zeiss Meditec in der zweiten Reihe nun auf neue Allzeithochs. Der Kurs gewinnt 1,5 Prozent auf 95 Euro. Am Montag hatte er bereits mit einem Plus von 10 Prozent von einer höheren Prognose profitiert, den bisherigen Rekordstand konnte er da aber noch nicht überwinden.

Osram treten auf der Stelle. Am Dienstagabend war der Kurs vorübergehend deutlich gestiegen, weil nach Bain und Carlyle auch die österreichische AMS Übernahmeinteresse bekundet hatte. Nur fünf Stunden später, mitten in der Nacht, winkte AMS bereits wieder ab.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.505,48 0,09 3,26 16,79 Stoxx-50 3.186,58 0,06 2,03 15,45 DAX 12.378,83 -0,07 -8,51 17,24 MDAX 25.950,80 -0,16 -42,79 20,21 TecDAX 2.896,38 -0,26 -7,61 18,21 SDAX 11.060,79 -0,30 -32,87 16,32 FTSE 7.560,25 0,38 28,53 11,94 CAC 5.587,62 0,17 9,41 18,11 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,01 -0,51 US-Zehnjahresrendite 2,10 0,01 -0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:48 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1224 -0,33% 1,1260 1,1257 -2,1% EUR/JPY 121,15 -0,27% 121,61 121,53 -3,6% EUR/CHF 1,1069 -0,11% 1,1092 1,1085 -1,7% EUR/GBP 0,9037 +0,44% 0,8999 0,8995 +0,4% USD/JPY 107,96 +0,07% 107,99 107,94 -1,5% GBP/USD 1,2421 -0,76% 1,2514 1,2515 -2,7% Bitcoin BTC/USD 10.707,75 -0,40% 10.764,75 10.486,25 +187,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,70 59,58 +0,2% 0,12 +25,4% Brent/ICE 66,67 66,48 +0,3% 0,19 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.413,95 1.414,00 -0,0% -0,05 +10,2% Silber (Spot) 15,40 15,39 +0,0% +0,01 -0,6% Platin (Spot) 844,50 844,50 0% 0 +6,0% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,2% +0,00 +2,7% ===

