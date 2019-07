56 Prozent nutzen WhatsApp, Telegram und Co.Klassische Postkarte noch immer hoch im Kurs Berlin, 16. Juli 2019 Ob am Strand auf Ibiza, am Badesee in den Alpen oder beim Roadtrip durch Südostasien: 9 von 10 Deutschen (87 Prozent), die in diesem Jahr in den Sommerurlaub fahren, wollen von dort aus Grüße...

Den vollständigen Artikel lesen ...