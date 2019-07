NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs ringt weiter mit einem schwachen Geschäft im Handel mit Zinsprodukten und Währungen sowie im Investmentbanking. Im zweiten Quartal ging der Gewinn um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar (rund 1,96 Mrd Euro) zurück, wie der Finanzkonzern am Dienstag in New York mitteilte. Die Erträge sanken um zwei Prozent auf knapp 9,5 Milliarden Dollar. Dies konnte nur zum Teil durch niedrigere Lohnkosten und geringere Boni ausgeglichen werden. Da Experten mit einen noch schwächeren Ergebnis gerechnet hatten, zog der Kurs in einer ersten vorbörslichen Reaktion auf die Zahlen um rund ein Prozent an./zb/fba

ISIN US38141G1040

AXC0169 2019-07-16/13:50