Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre aktuelle CEE-Bankenstudie veröffentlicht. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren war in CEE 2018 insgesamt kein einziger Markt mehr verlustbringend. Die Rentabilitätskennzahlen erreichten 2018 ihren höchsten Stand der letzten fünf bis sechs Jahren. Die Eigenkapitalrendite in CEE (RoE) übertraf die 12 Prozent-Schwelle. Besonders hervorzuheben sei die breite Basis der Ergebniserholung. Alle Kernregionen (CE, SEE, EE) verzeichneten 2018 zweistellige RoE-Verhältnisse, die Märkte in Russland und der Ukraine erholten sich gut, so die Analysten. Tschechien und Kosovo sind für die Experten die mit Abstand profitabelsten Märkte, Rumänien, Ungarn und die Ukraine die interessantesten ...

