Eine besondere Wertschätzung erfährt der australische Lithium-Tantal-Explorer Liontwon Resources Ltd. (ASX: LTR; WKN: A0LFDX; ISIN: AU000000LTR4) derzeit durch die Bergbaubranche und mediale Fachwelt. Alljährlich, seit 2006, vergibt MNN (Mining News Net) diese in Australien so begehrte Trophäe an Unternehmen, die sich durch hervorragende Leistungen über den Rest der Branche setzen. Im Falle Liowntown Resources war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...