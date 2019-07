Blogging aus dem Big Apple: Ende Juni war der aus New York schreibende Tim Schäfer in Wien. Anlässlich des Novomatic Smeil Alps 2019 sprach ich mit Tim über Blogs & Blogging. Tim, wie hat das mit dem Bloggen angefangen hat? Gab es da einen bestimmten Auslöser für dich? Tim Schäfer: Ich wollte nach New York, und da hat mein Arbeitgeber gesagt, gut, das können wir machen. Zuerst 3 Monate, und irgendwann bin ich einfach dortgeblieben. Dann habe ich mich selbständig gemacht, und da habe ich den Rat bekommen, einen Blog zu starten. Also im Sinne einer modernen Visitenkarte. Du hältst deine Seite fast werbefrei. Ist sie also mehr als Hobby gedacht? Genau, das ist eigentlich mehr Hobby und Spaß an den Inhalten. Ich habe ganz geringe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...