Ursula von der Leyen geht, das Verteidigungsministerium braucht eine neue Führung. Doch es gilt als schwierigstes Ressort im Kabinett. Warum eigentlich? Und was sollte der Inhaber der Befehlsgewalt besonders gut können?

Eines vorneweg: Über diesem Artikel könnte auch stehen, was die neue VerteidigungsministerIn mitbringen sollte. Schließlich ist nicht gesetzt, dass nach Ursula von der Leyen jetzt unbedingt wieder ein Mann ins Chefbüro im Berliner Bendlerblock einziehen muss. Im Gegenteil: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat versprochen, ihr Kabinett mit genauso vielen Frauen wie Männern zu besetzen. Das gilt, so kann man ihren Regierungssprecher verstehen, auch weiterhin.Dennoch ist es momentan wahrscheinlicher, dass zwar im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung eine Frau nachrückt. Dass im Verteidigungsministerium jedoch ein Mann übernimmt. Jens Spahn, Gesundheitsminister und CDU-Nachwuchsallzweckwaffe, wird als möglicher Kandidat genannt, aber auch von der Leyens Parlamentarischer Staatssekretäre Thomas Silberhorn (CSU) und Peter Tauber (CDU).

Tauber, kürzlich zum Hauptmann der Reserve befördert, gilt als Favorit der Truppe. Fraglich ist nur, ob er sich den Job zumuten möchte, wenn man ihm ihn anböte. Denn so viel ist klar: Verteidigung gilt als schwierigstes Ressort im Kabinett. Man könnte von einem politischen Minenfeld sprechen - und dieser Vergleich wäre nur leicht überzogen. Der oder die Neue muss daher besondere Management-Skills mitbringen. Ein Überblick:

Souveränes Krisenmanagement

Dass ein Verteidigungsminister Erfahrung haben sollte, routiniert mit Krisen umzugehen, versteht sich von alleine. Momentan befinden sich 3194 Soldaten im Auslandseinsatz. Das operative Management übernimmt dabei zwar das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. Doch nach Zwischenfällen wie der Bombardierung zweier Tanklaster in Kundus im September 2009, oder nach schweren Gefechten wie am Karfreitag 2010 richten sich die Augen der Öffentlichkeit schnell auf den Verteidigungsminister selbst. Wie souverän geht er mit der Aufarbeitung der Geschehnisse um? Hat er die Truppe im Griff? Schafft er Transparenz?Um Transparenz geht es gerade auch bei den hausinternen Krisen des Ministeriums. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags prüft, ob private Beziehungen eine Rolle bei der Vergabe von Aufträgen an externe Berater gespielt haben. Auch die Instandsetzung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" entwickelt sich zu einem immer größeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...