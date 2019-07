Die Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa haben imletzten Jahr "absolute Rekorde" erreicht, berichtet die RaiffeisenBank International (RBI) am Dienstag. Dennoch sei Vorsicht geboten,die Zahlen seien auch auf "Einmaleffekte" zurückzuführen und demnachnicht so leicht zu wiederholen heißt es weiter. Trotzdemprognostiziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...