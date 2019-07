Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Das zunehmende Risiko eines No-Deal-Brexits dürfte auf den Erträgen und Gewinnen der britischen Banken lasten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund spreche für die Barclays-Aktie, dass die Bank breit aufgestellt sei und nur 52 Prozent ihrer Erträge in Großbritannien erwirtschafte./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 00:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-16/14:53

ISIN: GB0031348658