Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Analyst Andreas Willi überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Modellrechnung für den Schweizer Industriegüterkonzern. Der Experte hatte in einer vorangehenden Studie fälschlicherweise angenommen, dass die Rückstellungen für den Ausstieg aus dem Solargeschäft steuerpflichtig seien. Auswirkungen auf seine Annahmen zum bereinigte Gewinn je Aktie und weitere Annahmen zur zukünftigen Entwicklung habe dies allerdings nicht. /tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 00:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012221716