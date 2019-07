Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" belassen. Die künftigen Vorhaben der US-Administration zur Senkung der Medikamentenpreise dürften die Umsätze der Schweizer weniger schmälern als befürchtet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass die USA im Rahmen ihres Medicare-Programms eine Art internationalen Referenzpreis für im Krankenhaus verwendete Arzneien einführen könnten. Die aktuelle - und in den laufenden Diskussionen begründete - Aktienkursschwäche sei eine gute Kaufgelegenheit./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 11:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 11:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-16/14:53

ISIN: CH0012032048