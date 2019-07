Wien (www.fondscheck.de) - Amundi hat ein mit physischem Gold hinterlegtes Wertpapier an die Frankfurter Börse gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Der Amundi Physical Gold ETC (ISIN FR0013416716/ WKN A2UJK0) sei mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent der Gold-ETC mit den europaweit günstigsten Konditionen, teile der französische Asset Manager mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...