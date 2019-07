Unterhaching als zweiter börsennotierter Fußball-Club in Deutschland?



Fußball-Aktien - spannend, aber volatil. Abhängig von vielen Faktoren. Erfolgen, Transfers, Toren, Siegen. Stellt sich die Frage: lohnen sie sich? Nur Fan-Produkte? Unterhaching will jedenfalls an die Börse. Als zweiter börsennotierter Fußballverein in Deutschland. Allerdings dritte Liga... Antje Erhard von der Börse Frankfurt.