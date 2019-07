Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Johnson & Johnson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 163 US-Dollar belassen. Profitiert habe der Pharma- und Konsumgüterkonzern vom Pharmageschäft, schrieb Analyst Terence Flynn in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Besonders das Krebsmedikament Darzalex und das Mittel Stelara zur Bekämpfung der Darmerkrankung Morbus Crohn hätten die Erwartungen übertroffen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 08:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US4781601046

AXC0200 2019-07-16/15:17