Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair angesichts des in Aussicht gestellten gedrosselten Kapazitätswachstums auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Damian Brewer sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie zunehmende Chancen, dass sich die Abwärtsspirale sinkender Erwartungen bei den Iren dem Ende nähere./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 07:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 07:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-07-16/15:44

ISIN: IE00BYTBXV33