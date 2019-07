Von Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrieproduktion in den USA ist im Juni konstant geblieben, da die Steigerungen im verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau durch einen Rückgang der Energieproduktion aufgewogen wurden. Die Produktion stagnierte gegenüber dem Vormonat, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Für den Mai wurde das Plus von 0,4 Prozent bestätigt.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich im Juni auf 77,9 Prozent von 78,1 im Vormonat. Ökonomen waren von 78,1 Prozent ausgegangen. Für den Mai wurde die Auslastung von 78,1 Prozent bestätigt.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde im Juni gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,4 Prozent verzeichnet nach plus 0,2 Prozent.

Die Industrie hat in diesem Jahr mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, was zum Teil auf den handelspolitischen Gegenwind zurückzuführen ist. Im zweiten Quartal insgesamt ging die Industrieproduktion mit einer Jahresrate von 1,2 Prozent zurück und sank damit das zweite Quartal in Folge.

US-Hersteller sehen sich mit höheren Kosten für viele Komponenten und Metalle konfrontiert, da die US-Zölle auf Waren aus China und ein starker Dollar, der die US-Exporte verteuert, die Kosten in die Höhe treiben.

