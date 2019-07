Am US-Markt liess die Dynamik der jüngsten Rekordrallye gestern nach. Für den Dow Jones ging es am Ende des Tages um 0,1 Prozent aufwärts. Der S&P 500 legte sogar nur um 0,05 Prozent zu. Der Nasdaq 100 ging leicht unter 8.000 Punkten aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Goldman Sachs, JP Morgan, Johnson & Johnson, Alphabet, Amazon, PayPal und Disney. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.