Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vom Commerce Department vor einigen Minuten sehr erfreuliche vorläufige Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Juni veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB. Nach dem schon deutlichen Anstieg im Vormonat habe sich am aktuellen Rand wieder ein ausgeprägter Zuwachs von 0,4% M/M gezeigt. ...

