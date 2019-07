Die jüngsten Konjunkturdaten haben der Wiener Börse am Dienstagnachmittag keine marktbewegenden Impulse gegeben. Anleger warten nun auf US-Zahlen am Nachmittag. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.990,33 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 7,2 Punkten bzw. 0,24 Prozent. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Plus. ...

