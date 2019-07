Mainz (ots) -



Mittwoch, 17. Juli 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Marianne Sägebrecht, Schauspielerin



EU-Kommissionspräsidentschaft - Wie geht es weiter nach der Wahl? Grillen am offenen Feuer - Was ist erlaubt und was nicht? Tabuthema Erektionsstörungen - Gesundheitstipps für den Mann







Mittwoch, 17. Juli 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Seelsorger im Duisburger Hafen - "Schwimmende Kirche" Expedition Deutschland: Berlin (3) - Die alte elektrische Bahn Waldbaden - Neuer Entspannungstrend







Mittwoch, 17. Juli 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



ZDF-Show "Bares für Rares" - Hinter den Kulissen







Mittwoch, 17. Juli 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Milva wird 80 - Die Italienerin feiert Geburtstag Promis lieben Bikinis - Die schönsten Zweiteiler des Sommers Media Night in Aachen - Promis feiern beim CHIO







Mittwoch, 17. Juli 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Matthias Fornoff



Britanniens neue Burger-Bewegung - Der vegane Hype auf der Insel Syriens letzte Schlacht - Assads gnadenloser Krieg Die Ice Lions von Nairobi - Bodychecks und schnelle Kufen Korkernte in Portugal - "außendienst" im Eichenwald



