- Statement von dena-Chef Andreas Kuhlmann



Zum Tod des früheren Bundeswirtschaftsministers Werner Müller und Mitgründers der Deutschen Energie-Agentur (dena) sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Werner Müller war als Bundeswirtschaftsminister maßgeblich verantwortlich für die Gründung der dena im Jahr 2000. Er gab ihr Themen mit auf den Weg, die bis heute fest zur dena gehören: Energieeffizienz und erneuerbare Energien, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz. Ein weiterer Aspekt aus seinem Lebenswerk ist für die Arbeit der dena von zentraler Bedeutung. Werner Müller war überzeugt, dass große Veränderungsprozesse wie der Ausstieg aus der Atomkraft oder dem Steinkohlebergbau nur gelingen können, wenn es darüber eine breite gesellschaftliche Verständigung gibt. Das gilt auch heute für die Herausforderungen, die Energiewende und Klimaschutz mit sich bringen. Die dena setzt sich an vielen Stellen dafür ein, diesen Dialog zu ermöglichen. Dass wir dies tun können, daran hat Werner Müller wesentlichen Anteil. Für seine Starthilfe und sein Vorbild sind wir ihm zutiefst dankbar. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen."



