Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer wieder. Ein US-Richter hat die Strafzahlung infolge des Glyphosat-Prozesses deutlich reduziert. Statt 80 Millionen Dollar muss Bayer nun 25 Millionen zahlen. Dagegen will Bayer aber dennoch in Berufung gehen. Bei den Verkäufen steht Daimler auf dem fünften Platz. Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Verkaufsempfehlung für Daimler herausgegeben.