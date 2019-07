(NEU: aktualisierte Prognose für die US-Baubeginne) === 00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm 07:30 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni 08:15 AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1H, St. Leonards 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj 11:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zur Vorstellung des "Jahresberichts Bundespolizei", Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:15 CA/Gipfeltreffen EU-Kanada (bis 18.7.), Montreal *** 22:02 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q, Armonk *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - FR/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 18.7.), Chantilly - DE/Rücktritt von Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin ===

