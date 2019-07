München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Westdeutschen Rundfunk aus:



16. Juli 2019, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Entscheidung in Straßburg Moderation: Ellen Ehni



Siegt oder scheitert sie? Diese Frage stellen sich viele Beobachter. Bei der Abstimmung über Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg wird ein knapper Ausgang erwartet. Die CDU-Politikerin benötigt die Stimmen von mindestens 374 der insgesamt 747 Parlamentarier. Am Vormittag hat von der Leyen in einer engagierten Rede vor den Abgeordneten für ihre Wahl zur nächsten EU-Kommissionspräsidentin geworben. Der "Brennpunkt" beleuchtet die Aspekte des Wahlausgangs.



Redaktion: Heribert Roth, Bettina Scharkus



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Presseservice Das Erste E-Mail: presseservice@daserste.de