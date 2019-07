Columbia Care Inc. ("Columbia Care" oder das "Unternehmen") (NEO: CCHW, OTCQX: CCHWF, FSE: 3LP), einer der größten voll integrierten Betreiber in der globalen medizinischen Cannabisindustrie mit Lizenzen in den USA und der EU, freut sich bekannt zu geben, dass seine auf Euro lautenden Aktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") notiert sind und unter den Symbolen FSE: 3LP und WKN: A2PL68 gehandelt werden.

"Columbia Care wird nun an drei liquiden globalen Märkten gehandelt, darunter an der Frankfurter Börse in Europa, der NEO Exchange in Kanada und der OTCQX in den USA, die institutionellen und privaten Anlegern weltweit einen breiten Zugang zu den Aktien des Unternehmens in ihren lokalen Währungen und Märkten bieten", sagte Nicholas Vita, Chief Executive Officer von Columbia Care. "Unsere Notierung an der FWB ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum des Unternehmens und wird es europäischen Investoren ermöglichen, in eine auf Euro lautende Aktie auf einem wichtigen europäischen Markt zu investieren. Dies wird es europäischen Investoren und Kapitalgebern erleichtern, leichter an unserem Erfolg zu partizipieren, da wir die globale Führungsrolle von Columbia Care in der Cannabisindustrie weiter ausbauen."

Die FWB ist einer der weltweit größten Handelsplätze für Aktien und mit einem Aktienumsatz von rund 90 die größte der sieben deutschen Börsen und damit einer der größten Marktplätze für Aktien weltweit. Der FWB unterstützt fortschrittliche elektronische Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme, die es ihr ermöglichen, den wachsenden Anforderungen des grenzüberschreitenden Handels gerecht zu werden. Weitere Informationen über die FWB finden Sie unter https://deutsche-borse.com

Über Columbia Care Inc.

Columbia Care ist einer der größten und erfahrensten Bundesstaaten-übergreifenden Anbieter in der medizinischen Cannabisindustrie mit Lizenzen in 15 Staaten in den USA und EU-Ländern. Mit über 1.000.000 erfolgreichen Verkaufstransaktionen seit seiner Gründung ist Columbia Care eine patientenorientierte Organisation, die Standards für Mitgefühl, Professionalität, Qualität, Fürsorge und Innovation setzt und mit einigen der renommiertesten und innovativsten Lehrkrankenhäuser und medizinischen Zentren der Welt zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist bestrebt, die Art der Ausbildung und Transparenz, die Patienten verdienen, sowie die Qualität der Produkte, die Ärzte erwarten, zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Columbia Care finden Sie unter www.col-care.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005801/de/

Contacts:

Investoren:

Gary F. Santo, Jr.

Investor Relations

+1.212.271.0915

ir@col-care.com



Medien:

Josephine Belluardo, Ph.D.

LifeSci Public Relations

+1.646.751.4361

jo@lifescipublicrelations.com