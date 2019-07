Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordvorlagen der Wall Street haben am Dienstag auch den deutschen Aktienmarkt gestützt. Der DAX legte um 0,4 Prozent auf 12.431 Punkte zu. Die Umsätze waren wegen der Feriensaison dünn. Angeführt wurden die Gewinner von Deutscher Bank und von Lufthansa.

Auch ein schwacher ZEW-Konjunkturindex konnte die Stimmung nicht nachhaltig belasten. "Durch die Daten werden die Spekulationen auf eine EZB-Zinssenkung Ende dieses Monats tendenziell verstärkt", hieß es von der Helaba. Mehrere Banken rechnen nun schon mit zwei Zinssenkungen a 10 Basispunkten im EZB-Einlagensatz in diesem Jahr.

Ryanair schürt Hoffnung auf höhere Lufthansa-Erträge - Aufatmen bei Deutsche Bank

Als positiv für die Luftfahrt-Branche sahen Analysten, dass Ryanair das Kapazitätswachstum im Sommer 2020 auf 3 Prozent senken wird. Mit dem Verzicht auf bestimmte Verbindungen würden die Erträge auf den europäischen Kurzstrecken gestärkt. Fast alle Branchentitel zogen mehr oder weniger deutlich an, Lufthansa um 2,6 Prozent.

Noch stärker zeigten sich Deutsche Bank. Der Kurs gewann 4,3 Prozent. Gestützt wurde er von guten Zahlen von Goldman Sachs, vor allem aber von der Bonitäts-Bestätigung durch S&P. "Aufgrund der hohen Kosten für den Umbau war hier eine Abstufung befürchtet worden", so ein Händler. Die Ratingagentur hat das Emittenten-Rating für langfristige Verbindlichkeiten von "BBB+" bestätigt, damit bleibt es Investment-Grade.

Gute Nachrichten gab es für Bayer. Wie erwartet hat ein US-Gericht am Vorabend die Strafzahlung gegen die Bayer-Tochter Monsanto in einem Prozess von 80 Millionen auf 25 Millionen Dollar gesenkt. "Mit der Entscheidung sinkt das aus den Prozessen resultierende Risiko deutlich", so ein Marktteilnehmer. Die Aktie von Bayer legte um 0,8 Prozent zu.

Aroundtown leidet unter Kapitalerhöhung

Die Aktie des Immobilienkonzerns Aroundtown fiel um 1,5 Prozent auf 7,39 Euro. Belastend wirkte, dass Aroundtown über Nacht 84 Millionen neue Aktien zum Preis von 7,15 je Aktie platziert hatte. Den Erlös will das Unternehmen zur Finanzierung der weiteren Unternehmensstrategie verwenden.

Anschlusskäufe trieben Carl Zeiss Meditec in der zweiten Reihe nun auf neue Allzeithochs. Der Kurs gewann 1,8 Prozent auf 95,30 Euro. Am Montag hatte er bereits mit einem Plus von 10 Prozent von einer höheren Prognose profitiert, den bisherigen Rekordstand konnte er da aber noch nicht überwinden.

Nemetschek gaben 3,2 Prozent ab. Der Quartalsbericht könnte zeigen, dass das Wachstum deutlich nachlässt, hieß es im Markt.

Osram traten auf der Stelle. Am Dienstagabend war der Kurs vorübergehend deutlich gestiegen, weil nach Bain und Carlyle auch die österreichische AMS Übernahmeinteresse bekundet hatte. Nur fünf Stunden später, mitten in der Nacht, winkte AMS bereits wieder ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,1 (Vortag: 70,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,93 (Vortag: 2,64) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, acht -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.430,97 +0,35% +17,73% DAX-Future 12.425,50 +0,32% +17,49% XDAX 12.437,42 +0,20% +17,55% MDAX 26.059,73 +0,25% +20,71% TecDAX 2.894,21 -0,34% +18,12% SDAX 11.097,57 +0,04% +16,70% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,33 -4 ===

