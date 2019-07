Minden (ots) -



Vor 111 Jahren revolutionierte eine einfache, aber geniale Idee den Genuss von Kaffee: Weil sich Melitta Bentz am bitteren Geschmack ihres Kaffees störte, durchlöcherte sie eine Blechdose, legte darauf das Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes und ließ den Kaffee durchlaufen. Der weltweit erste Kaffeefilter war geboren und die Grundlage für die Marke Melitta® gelegt. Aus dem 1908 von ihr gegründeten kleinen Betrieb ist heute eine Unternehmensgruppe mit rund 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden, die weltweit agiert.



"Auf diese einzigartige Erfolgsgeschichte sind wir nicht nur sehr stolz, sie ist auch unser täglicher Antrieb", sagt Jero Bentz, der als Mitglied der Unternehmensleitung und persönlich haftender Gesellschafter das Familienunternehmen in vierter Generation leitet. "Seit 111 Jahren gelingt es uns nicht nur, uns auf neue Bedürfnisse einzustellen. Vielmehr schaffen wir Innovationen und setzen Trends. Dies ist Ansporn und Grund zum Feiern zugleich."



Mit zahlreichen Jubiläumsaktivitäten den 111. Geburtstag feiern



Den 111. Geburtstag feiert Melitta mit zahlreichen Aktivitäten. Eine Jubiläumswebsite sowie groß angelegte Gewinnspiele gehören genauso dazu wie Aktionen am Point of Sale, verschiedene Jubiläumsprodukte sowie eine Sonder-Kaffeeedition. Passend zum 111. Geburtstag läuft in diesem Jahr der 111.111 Melitta® Kaffee-Vollautomat vom Band. Ein Ereignis, das im Jubiläumsjahr gebührend gefeiert wird. Neben einer Ausstellungskooperation zum Thema Kaffee mit dem Deutschen Museum in München arbeitet Melitta zum 111. Geburtstag auch mit der Nachhaltigkeitsplattform Treedom zusammen: Im Rahmen dieser Zusammenarbeit pflanzt Melitta für jedes Unternehmensjahr 100 Bäume in Tansania. Begleitet werden die Jubiläumsaktivitäten von einer Anzeigenkampagne und einer großen Feier für die Mitarbeiter.



Seit Jahrzehnten im Fokus: Kaffee, Kaffeezubereitung, Haushaltsprodukte



"Meine Ur-Großmutter wollte mit ihren Erfindungen ganz besondere Momente im Alltag der Menschen schaffen", sagt Bentz. "Daran hat sich nichts geändert: Genuss, Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit stehen bis heute im Mittelpunkt unserer Produkte - ob zuhause, unterwegs oder in der Gastronomie."



Seit 2017 unterteilt sich das breite Sortiment, das Melitta bietet, in die Bereiche Kaffee, Kaffeezubereitung und Haushaltsprodukte. Darüber hinaus stellt die Unternehmensgruppe Spezialpapiere und Vliese für Industriepartner sowie industrielle Verpackungsfolien für die Lebensmittelindustrie her. Zu den bekanntesten Marken zählen neben Melitta® das Teesortiment von Cilia®, Haushaltsfolien der Marken Toppits®, Albal®, handy bag® und Bacofoil® sowie die Staubfilter- und Müllentsorgungsprodukte der Marke Swirl®.



"Qualität spielt seit unserer Unternehmensgründung die zentrale Rolle", so Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung. "Unser Anspruch war, ist und wird es auch zukünftig sein, Produkte zu entwickeln und anzubieten, die Qualitätsstandards in ihrem Markt setzen. Dieser Anspruch hat dazu geführt, dass wir mit fast allen unseren Produkten eine führende Marktposition einnehmen. Wir wollen immer da sein, wo man Leidenschaft spürt, schmeckt, lebt und schätzt und wo es im Alltag auf Verlässlichkeit, Vertrauen und Kompetenz ankommt."



Aus Tradition innovativ



Viele Innovationen, insbesondere für den deutschen Markt, stammen von Melitta: der erste gemahlene Kaffee in Vakuumverpackung, die Filterkaffeemaschine, das Butterbrotpapier und die Alufolie als universell einsetzbare Haushaltsfolie. Auch das Ur-Produkt des Hauses, Melitta® Filtertüten®, wurde laufend weiterentwickelt: Die extrastabile Doppelnaht verbessert bis heute die Reißfestigkeit von Melitta® Filtertüten® deutlich und das AromaPor® Papier lässt die Kaffeearomen stärker entfalten.



Zu den neuesten Innovationen zählen ffeel® und wkup®: ffeel® ist die erste Kaffee-Limonade mit Superfruits. Sie verbindet die belebende Wirkung von Cold Brew Coffee mit dem frischen Aroma diverser Fruchtsorten. wkup® ist dagegen ein Coffee Shot - ein Wach- und Muntermacher mit einer geballten Ladung Koffein. Beide Produkte wurden 2018 mit dem German Innovation Award ausgezeichnet.



Nachhaltigkeit als Chance sehen



In den vergangenen Jahren hat die Melitta Group außerdem immer mehr Produkte auf den Markt gebracht, die gezielt Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Hierzu zählen Melitta® Filtertüten®, die aus FSC®-zertifiziertem Zellstoff hergestellt werden. Die Bio-Müll-Säcke und die Bio-Entkalker-Serie von Swirl® sind biologisch vollständig abbaubar und die Staubsaugerbeutel mit dem Pro-Nature-Siegel bestehen zu großen Teilen aus Recyclingmaterial und nachwachsenden Rohstoffen. Um die Nachhaltigkeit der Elektrokleingeräte sowie von Melitta® Filtertüten® gezielt zu steuern, hat Melitta bereits 2013 das Label MISSION® eco & care eingeführt. Dieses informiert auch die Verbraucher über ökologische und soziale Aspekte bei Design, Herstellung und ggf. Nutzung der Produkte.



"Mit Nachhaltigkeit verbinden wir gleichermaßen Verpflichtung und wirtschaftliche Chance", sagt Volker Stühmeier. "Ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen für die Produkte, die Umwelt, die Gesellschaft und die Menschen entspricht als Familienunternehmen unseren Werten und unserer Philosophie seit der Gründung vor 111 Jahren. Darüber hinaus sehen wir in dem Nachhaltigkeitsgedanken viele Potenziale für unser weiteres Wachstum. Immer mehr Menschen beschäftigen sich intensiv mit den Produkten, die sie kaufen möchten. Dieses Bedürfnis nach mehr Transparenz und verantwortungsvollen Produktionsstandards begegnen wir mit unseren Produkten."



Verantwortung tragen für Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter



Neben einer nachhaltigen Produktpolitik nimmt in der Nachhaltigkeitsstrategie von Melitta die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Mitarbeitern einen hohen Stellenwert ein. Hierzu zählen integres Verhalten, ein möglichst effizienter Einsatz von Ressourcen sowie das Engagement in zahlreichen gesellschaftlichen Initiativen. "Wir unterstützen die Sustainable Development Goals, die 2016 von den Vereinten Nationen definiert wurden, und wollen Beiträge dazu leisten, diese zu erreichen", so Bentz. "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie zielt darauf ab, dass wir es unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern mit unseren Produkten und unserem Know-how ermöglichen, Nachhaltigkeit zu ihrer alltäglichen Entscheidung zu machen. Daher haben wir uns für die Zukunft ehrgeizige Ziele in unserer Nachhaltigkeitsstrategie gesetzt."



Überall zuhause



In ihrer 111-jährigen Unternehmensgeschichte hat es die Melitta Group erreicht, mit ihren Produkten rund um die Welt vertreten zu sein. Ziel der kommenden Jahre ist es, diese internationale Präsenz weiter auszubauen. Dabei liegt der Fokus der Aktivitäten auf Produkten, die das Leben zuhause bereichern - und ganz besondere Augenblicke des Genusses, der Zufriedenheit und des Wohlgefühls schaffen.



Weitere Informationen finden Sie auf www.melitta-group.com oder auf www.111jahremelitta.de.



