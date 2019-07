Neue Umfrage hebt Sicherheits- und Qualifikationslücken als Top-Treiber für SD-WAN hervor

Masergy, ein führender Anbieter von Managed-SD-WAN-, Cloudkommunikations- und Managed-Security-Lösungen, gab heute die Ergebnisse seiner neuen SD-WAN-Markttrendumfrage von 2019 bekannt, die ergab, dass Sicherheit die Auswahl vorantreibt, Qualifikationslücken ein Haupthindernis für die Akzeptanz bleiben und die Akzeptanz weiter steigt.

Die in Zusammenarbeit mit IDG Research durchgeführte Umfrage analysierte die Antworten von IT-Entscheidern in globalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Diese Umfrage ebenfalls 2017 als Benchmark durchgeführt, um SD-WAN-Trends im Laufe der Zeit zu erfassen. Die Optimierung des Netzwerks zur Unterstützung von Spitzentechnologien gilt als das wichtigste Ziel, das in der Umfrage behandelt wurde. Die meisten Umfrageteilnehmer stellen fest, dass Sicherheit die größte WAN-Herausforderung darstellt, die sogar Kostenbelange überwiegt. Die Verwaltung zahlreicher Nutzer, Geräte und Standorte ist ebenfalls ein immer größerer Problembereich.

Schlüsselergebnisse der Umfrage 2019 sind unter anderem:

Die Optimierung des Netzwerks zur Unterstützung modernster Technologien bleibt das oberste WAN-Ziel (61 %) der Umfrageteilnehmer.

Sicherheit (50 %) ist die größte WAN-Herausforderung und der Hauptfaktor (81%), der Unternehmen im SD-WAN-Auswahlverfahren leitet.

Die Qualifikationslücke (46 %) bleibt ein Haupthindernis für die Einführung von SD-WAN, während Bedenken hinsichtlich der Interoperabilität mit bestehenden WANs weniger verbreitet sind als vor zwei Jahren.

Die SD-WAN-Akzeptanzrate stieg in den letzten zwei Jahren von 35 auf 54 %, wobei 90 der Befragten aktiv recherchieren, testen, aktiv nutzen oder das SD-WAN aktualisieren.

Die Vereinfachung des Netzwerkmanagements (46 %) ist nach wie vor der wichtigste erwartete IT-Nutzen der Einführung von SD-WAN und die drei wichtigsten erwarteten Geschäftsvorteile von SD-WAN sind erhöhte Effizienz, verbesserte Sicherheit und Kosteneinsparungen.

"Masergy hat vor zwei Jahrzehnten den Weg für softwaredefinierte Netzwerke geebnet und diese Umfrage bestätigt die wachsende Reife der SD-WAN-Lösungen. IT-Verantwortliche haben die Aufgabe, ihr Geschäft durch Cloud-basierte Anwendungen und neue Technologien zu transformieren, aber diese Schwerpunkte führen zu einer neuen Komplexität, die für Netzwerk- und Sicherheitsteams erschreckend sein kann", so Masergy CEO James Parker. "Masergy ist einzigartig positioniert, um die digitalen Ambitionen heutiger globaler Unternehmen mit unserem softwaredefinierten Netzwerk, integrierter Sicherheit und vollständig gemanagten SD-WAN-Services zu verwirklichen."

Laden Sie den SD-WAN-Markttrend-Bericht 2019 von Masergy herunter, um einen detaillierten Einblick in die Forschungsergebnisse zu erhalten.

