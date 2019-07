Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

IWF: Lagarde tritt per 12. September als Direktorin zurück

Christine Lagarde wird ihr Amt als Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) offiziell zum 12. September aufgeben. Das gab der IWF in einer Mitteilung bekannt. "Ich bin mit dem Exekutivdirektorium zusammengekommen und habe meinen Rücktritt vom Fonds mit Effekt vom 12. September 2019 eingereicht", erklärte Lagarde, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden soll, in der Mitteilung.

Scholz: Herausgabe einer Währung gehört nicht in Hände von Privatunternehmen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Zusammenhang mit der von Facebook initiierten Digitalwährung Libra vor einer Emission von Währungen durch Privatfirmen gewarnt. "Die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens, denn sie ist ein Kernelement staatlicher Souveränität", erklärte der Finanzminister in einem Statement, das sein Ministerium in Berlin verbreitete. "Der Euro ist und bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum."

Merkel: Sehr schnelle Neubesetzung des Verteidigungsressorts

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem für Mittwoch angekündigten Rücktritt von Ursula von der Leyen als Bundesverteidigungsministerin sehr schnell eine Nachfolge in dem Ressort in Aussicht gestellt. "Es wird eine sehr schnelle Neubesetzung geben", sagte Merkel bei einem Statement mit der Ministerpräsidentin von Moldau, Maia Sandu, in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Der Verteidigungsminister oder die -ministerin sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt", sagte die Kanzlerin. "Das kann man nicht lange offen lassen."

Neue ZEW-Daten verstärken Konjunkturpessimismus

Ökonomen und Wirtschaftsvertreter haben sich angesichts der abermals gesunkenen ZEW-Konjunkturerwartungen skeptisch für die weitere Konjunkturentwicklung gezeigt. "Die vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW befragten Finanzmarktanalysten scheinen sich einig zu sein: Mit der deutschen Konjunktur geht es weiter bergab", konstatierte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. Man frage sich, "woher kurzfristig Besserung kommen soll". So hinterlasse der anhaltende Auftragsschwund in der Industrie langsam tiefe Kerben in der Wirtschaftsentwicklung.

Vodafone startet erstes 5G-Netz in Deutschland

Der Mobilfunkanbieter Vodafone öffnet als erster Betreiber in Deutschland das 5G-Netz für private Nutzer. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, aktivierte Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter die ersten 25 Stationen in 20 Städten und Gemeinden. Ab Mittwoch verkauft Vodafone zudem die ersten Tarife und 5G-fähigen Geräte.

Fed/Kaplan: Anleihemarkt könnte Zinssenkung rechtfertigen

Der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, könnte sich nach eigener Aussage durch Signale vom Anleihemarkt von einer Zinssenkung überzeugen lassen. "Vielleicht ist der Fed-Zinssatz aus dem Gleichschritt mit jenen, die vom Markt bestimmt werden", sagte Kaplan in einem Interview. "Ich bin bei diesem Thema zumindest offen für Argumente."

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Juni solide

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Juni trotz eines Rückgangs der Benzinpreise gesteigert und damit ein solides Quartal abgeschlossen. Die Einzelhandelsgeschäfte hatten 0,4 Prozent mehr Geld in den Kassen als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens nur mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.

US-Importpreise im Juni stärker als erwartet gesunken

Die US-Importpreise sind im Juni etwas stärker als erwartet gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent nach einem unveränderten Niveau im Mai, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens eine Abnahme um 0,8 Prozent prognostiziert. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

US-Industrieproduktion stagniert im Juni

Die Industrieproduktion in den USA ist im Juni konstant geblieben, da die Steigerungen im verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau durch einen Rückgang der Energieproduktion aufgewogen wurden. Die Produktion stagnierte gegenüber dem Vormonat, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Für den Mai wurde das Plus von 0,4 Prozent bestätigt.

Russland schließt 27 Kandidaten von Regionalwahl in Moskau aus

Trotz zahlreicher Proteste in den vergangenen Tagen haben russische Behörden 27 Kandidaten nicht zur Wahl für das Parlament der Stadt Moskau zugelassen. Unter den abgelehnten Bewerbern waren nach Angaben der Wahlbehörde vom Dienstag Oppositionelle und Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Insgesamt 216 Kandidaten wurden demnach für die Wahl am 8. September registriert.

Nordkorea warnt vor möglichen neuen Militärübungen der USA mit Südkorea

Nordkorea hat die USA mit Blick auf die geplante Wiederaufnahme der Atomverhandlungen vor ihren gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea gewarnt. Sollten die für August geplanten Manöver der beiden Verbündeten stattfinden, "wird dies die Gespräche auf Arbeitsebene beeinträchtigen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. Dieser deutete an, Pjöngjang könnte als Reaktion darauf seine Waffentests wieder aufnehmen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Juli +4,7% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Juli +1,0% gg Juni

*DJ US/Lagerbestände Mai +0,3%; (PROG: +0,3%) gg Vm

*DJ US/NAHB-Hausmarktindex Juli 65 (Juni: 64)

