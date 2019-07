The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2019



ISIN Name



CA25043L1094 DESERT LION ENERGY INC.

LU0485309743 JSS I.-J.SU.EQ.GL E.M.PA

US10948GAA67 4,8"BRIGHTSPHERE INV.GR.16/26

US67778H3093 OHR PHARMACEUTICAL DL-,01