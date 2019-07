BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) an die Spitze der EU-Kommission hat Außenminister Heiko Maas (SPD) ihr klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und zu einem sozialen, solidarischen und souveränen Europa gelobt. "Das ist die richtige Agenda für die EU, daran wird sie sich messen lassen müssen", sagte Maas am Dienstag in Berlin. "Die Welt wartet nicht auf Europa. Darum ist es zentral, den Blick nach vorne zu richten und das Programm der neuen Kommission zügig weiterzuentwickeln." Die deutschen Sozialdemokraten hatten sich gegen von der Leyen gestellt. Es war aber am Dienstag noch unklar, wie die 16 SPD-Europaabgeordneten abgestimmt haben./mfi/DP/he

