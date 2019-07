Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Franken belassen. Obwohl der operative Gewinn (Ebitda) des Baustoffkonzerns im zweiten Quartal nur um 2 Prozent zugelegt haben dürfte, habe er seine Ebitda-Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2019 von 4 auf 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he

ISIN CH0012214059

