GUANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Online-Gaming Spezialist NetEase Inc. und Tencent-Verfolger hat sich über eine Tochtergesellschaft an Behaviour Interactive beteiligt und plant den Börsengang der Ausbildungssparte Youdao. NetEase Games, die Online Games Sparte von NetEase Inc., hat einen strategischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...