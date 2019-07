Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählt heute, mit Kursgewinnen von über +50%, ausgerechnet die Aktie von Blue Apron (WKN: A2PMA8). Der Grund für diesen Kurssprung ist dabei eine Partnerschaft mit Beyond Meat, die auch diese Aktie heute leicht beflügeln kann. Doch wer oder was ist Blue Apron überhaupt und wie ist diese Partnerschaft zu bewerten? Rechtfertigt sie wirklich solch exorbitante Kursgewinne? Schauen wir uns das mal näher an!

Zunächst einmal dürften viele Menschen in Deutschland Blue Apron noch gar nicht kennen. Dies liegt sicherlich auch daran, dass der Börsengang des Unternehmens im Jahr 2017 völlig verpatzt wurde. So fiel die Aktie, die seinerzeit zu 10 US-Dollar ausgegeben worden war, auf ein Allzeittief von unter einem US-Dollar im Jahr 2018. Seitdem jedoch hat sich der Titel vervielfacht und kann heute sogar auf neue Allzeithochs klettern.

Doch was macht Blue Apron eigentlich? Nun, am einfachsten kann ich Ihnen das erklären, in dem ich Ihnen das deutsche Pendant nenne, nämlich HelloFresh. Genau wie HelloFresh verschickt Blue Apron also an seine zahlenden Kunden (Abonnenten) täglich Kochboxen. Diese können dann mit den entsprechenden Lebensmittel sowie dem dazugehörigen Rezept ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten. Ein Geschäftsmodell, das in gewissem Sinne genial ist.

Endlich mal anständige Margen im Lebensmitteleinzelhandel, aber…

Doch was soll an diesem Geschäftsmodell so genial sein? Nun, schauen Sie sich nur mal die großen ...

