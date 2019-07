An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Dienstag weitgehend stabil gehalten. Dagegen haben die Anleger an der Technologiebörse Nasdaq den Aktien einen Dämpfer verpasst. Im Anlegerfokus standen neben neuen US-Konjunkturdaten auch Quartalszahlen von US-Unternehmen. Geldpolitische Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zeigten nur wenig Wirkung.

Der Dow erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch, bewegte sich danach aber nur noch wenig und schloss mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 27 335,63 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,34 Prozent auf 3004,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,50 Prozent auf 7927,08 Punkte./edh/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

