BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat offiziell bestätigt, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer neue Verteidigungsministerin und damit Nachfolgerin von Ursula von der Leyen wird. "Ja, das kann ich bestätigen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage per SMS. Von der Leyen war am Dienstag vom Europaparlament zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden und hatte ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin zuvor für Mittwoch angekündigt. Über die überraschende Nachfolgeregelung hatten am Abend mehrere Medien berichtet.

July 16, 2019

