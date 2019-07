New York (ots/PRNewswire) - Blackstone (NYSE:BX) gab heute bekannt, dass der von Blackstone verwaltete Private-Equity-Fonds ("Blackstone") seine Zustimmung zur Übernahme von Vungle gegeben hat. Bei Vungle handelt es sich um eine führende Performance-Marketing-Plattform für In-App-Videowerbung auf Mobilgeräten.



Auf Vungle verlassen sich die Anbieter von weltweit mehr als 60.000 mobilen Anwendungen, darunter auch Top-Marken wie unter anderem Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft und Scopely. Das Unternehmen kommt monatlich auf mehr als 4 Milliarden Videos, die auf über einer Milliarde einzelner Geräte angeschaut werden, und es landet in den Branchenindizes für die Performance von mobilen Anwendungen regelmäßig auf Platz 1 für das Halten von Nutzern über mehrere Plattformen hinweg. Vungle hat seinen Hauptsitz in San Francisco und hat Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Tokio, Singapur und Seoul.



Sachin Bavishi, Principal bei Blackstone, sagte dazu: "Vungle ist als eine der besten Performance-Marketing-Plattformen eine Art wichtiger Wachstumsmotor für das gesamte Umfeld für mobile Anwendungen. Unsere Investition soll dabei helfen, das unglaubliche Wachstumspotenzial des Unternehmens auszuschöpfen, und wir freuen uns darauf, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um die Stärke von Vungle bei Mobil-Spielen und weiteren leistungsstarken Marken auszubauen."



Martin Brand, Senior Managing Director bei Blackstone, fügte hinzu: "Blackstone ist gespannt darauf, in ein führendes Unternehmen investieren zu können, das seinen Fokus auf die Schnittstelle zwischen dem rasch wachsenden Segment für Mobil-Spiele und dem Bereich für Werbung auf Mobilgeräten legt. Wir freuen uns darauf, mit den Mitteln von Blackstone einen Beitrag dafür leisten zu können, dass der Wachstumskurs von Vungle in den vor uns liegenden Jahren steil nach oben geht."



Rick Tallman, CEO von Vungle, sagte: "Wir freuen uns unglaublich auf unsere neue Partnerschaft mit Blackstone. Dank der Übernahme durch Blackstone kann Vungle seine Mission schneller umsetzen, vertrauenswürdige Anleitung für Wachstum und Einbindung anzubieten sowie für die Veränderung der Art und Weise, wie Nutzer mobile Apps entdecken und erleben. Wir möchten Crosslink Capital und Thomvest Ventures für ihre Unterstützung beim Aufbau von Vungle als Marktführer unseren Dank aussprechen. Da wir sehr zuversichtlich auf die erheblichen Chancen schauen, die sich auf dem Markt für In-App-Werbung auf Mobilgeräten auftun, werden wir mithilfe der Unterstützung von Blackstone unsere globale Plattform über organisches und unorganisches Wachstum mit Nachdruck erweitern."



Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Vungle zudem mit seinem Gründer Zain Jaffer einen Vergleich geschlossen und freut sich, dass diese Angelegenheit gelöst werden konnte. Die Bedingungen der Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht.



Die Transaktion wird voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Im Rahmen der Transaktion dient Goldman Sachs & Co. LLC als Finanzberater für Vungle und Guggenheim Securities, LLC, dient als Finanzberater für Blackstone. DLA Piper LLP (Us) fungiert als Rechtsberater von Vungle und Simpson Thacher & Bartlett LLP ist Rechtsberater von Blackstone.



Informationen zu Blackstone



Blackstone gehört zu den weltweit führenden Investmentfirmen. Wir wollen für unsere Investoren, die Unternehmen, in die wir investieren und die Gemeinden, in denen wir arbeiten, eine positiven Einfluss auf die Wirtschaft haben und langfristige Werte schaffen. Wir tun dies, indem wir außergewöhnliche Menschen und flexibel einsetzbares Kapital zum Einsatz bringen, um Unternehmen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Unsere Geschäfte, bei denen wir uns auf 512 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen stützen können, umfassen Anlageinstrumente mit einem Schwerpunkt auf Privatkapital, Immobilien, öffentliche Verbindlichkeiten und Mittel, "Non-Investment-Grade"-Kredite, Real-Asset- und Sekundärfonds, wobei alle auf globaler Basis angeboten werden. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.



Informationen zu Vungle



Vungle bietet eine vertrauenswürdige Anleitung für Wachstum und Kundeneinbindung sowie für die Veränderung der Art und Weise, wie Nutzer mobile Apps entdecken und erleben. Entwickler von mobilen Anwendungen arbeiten mit Vungle zusammen, um mit ihren Apps über innovative In-App-Werbeangebote, die von fundierten Einblicken inspiriert und mit Kreativität gemacht sind, Geld zu verdienen. Werbende brauchen Vungle, um weltweit nach besonders wertvollen Nutzern zu suchen, sie für sich zu gewinnen und zu halten. Vungle entwickelt Werkzeuge, die datengestützte Kaufempfehlungen und Vorschläge zum Nutzererlebnis, innovative Anzeigenformate, kreative Automatisierungen und noch mehr umfassen. Die mithilfe von Daten optimierten Anzeigen von Vungle laufen auf über 1 Milliarde einzelnen Geräte und sorgen für eine besser Kundeneinbindung und mehr Umsätze für App-Anbieter und Werbende, die von unabhängigen Studios bis zu den ganz großen Marken, wie Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft und Scopely, reichen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und hat weltweit Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Tokio, Seoul, Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vungle.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @Vungle



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/391980/Vungle_Logo.jpg



