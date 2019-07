Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, wird vom 20. Juli bis 1. September 2019 ein spezielles Sommerunterkunftspaket mit dem Titel "Teezeremonie-Erlebnis und luxuriöse Unterkünfte für Familien" anbieten. Dieses Unterkunftspaket wurde speziell entwickelt, um Familien mit Kindern Unterhaltung zu bieten, indem es das einzigartige kulturelle Erlebnis einer japanischen Teezeremonie zu einer unvergesslichen Erinnerung an ihren Sommerurlaub in unserem Hotel macht.

With the accommodation package, guests with children could experience unique cultural Japanese tea ceremony to learn how to make a green tea and its history. (Photo: Business Wire)

Die in diesem Unterkunftspaket angebotenen Zimmer sind die sehr beliebten "Zimmer mit zwei Queensize-Betten" im Clubbereich "Premier Grand" inklusive Nutzung der Club Lounge. Die Zimmer sind mit zwei 1,53 Meter breiten Queen-Size-Betten ausgestattet, damit die Eltern zusammen mit ihren Kindern bequem schlafen können. Die Gästezimmer des Premier-Grand-Clubs verfügen außerdem über Badezimmer mit Waschbecken, die von den Bade- und Toiletteneinrichtungen getrennt sind und somit von den Familien problemlos genutzt werden können.

In Verbindung mit dem Paket wird ein Teezeremonienmeister das Benehmen und die Etikette des traditionellen japanischen Brauchs durch Servieren von sorgfältig zubereitetem Tee und zarten japanischen Süßigkeiten vorführen. Nachdem die Erwachsenen das Erlernen der Teezeremonie beendet haben, bekommen die Kinder die Möglichkeit, den japanischen grünen Tee selbst zuzubereiten. Und nachdem alle diese Teezeremonie beendet haben, erhalten alle besondere Abschlusszertifikate. Das Teezeremonie-Erlebnis findet im "Sho-Fu-An"-Teesaal statt, der sich im 10 Stock des Hauptturms befindet und 1971 eröffnet wurde. "Sho-Fu-An" hat als eine der wenigen authentischen Teesaaleinrichtungen in den Hotels in Tokio fungiert und eine große Anzahl von ausländischen Gästen, die an Teezeremonien interessiert sind, beherbergt.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

Contacts:

Keio Plaza Hotel Tokyo

Keiko Kawashima, +81 3 5322 8010

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp