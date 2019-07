- Mehr als 5.000 Teilnehmer und 40 Referenten werden im Transcorp Hilton Hotel, Abuja, erwartet - Forum wird Plenarsitzungen, Meisterklassen, einen Pitching-Wettbewerb, Gelegenheiten zum Networking, einen UBA-Marktplatz und den präsidialen Dialog beinhalten



Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) - Die Tony Elumelu Foundation (TEF), Afrikas Vorkämpfer für Unternehmertum, hat das Line-up von Referenten und Aktivitäten für das 5. Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Forum angekündigt -- das größte jährliche Treffen afrikanischer Unternehmer und des afrikanischen Unternehmer-Ökosystems.



Für den Präsidentendialog des Forums wird der Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRK), S.E. Félix Tshisekedi, dem bereits angekündigten Präsidenten Ruandas, S.E. Paul Kagame, und dem Präsidenten von Senegal, S.E. Macky Sall, in einer interaktiven, spannenden Plenarsitzung Gesellschaft leisten, die den zweiten Tag des Forums eröffnen wird. Der Präsidentendialog wird von TEF-Gründer Tony O. Elumelu, CON, moderiert und bringt alle drei Präsidenten in direkten Kontakt mit einem Publikum von 5.000 Personen, bestehend aus Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern, sowie Tausenden von Menschen, die live online über TEFConnect daran teilhaben werden.



Das Forum bietet Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern die größte jährliche Gelegenheit, direkt miteinander zu interagieren, und bei allen Sitzungen des Forums werden Führungskräfte aus dem privaten Sektor und dem öffentlichen Sektor an Podiumsdiskussionen, Meisterklassen und einem dynamischen Pitching-Wettbewerb teilnehmen, der ein Publikum von Start-up-Unternehmern, Entwicklungsinstitutionen und politischen Entscheidungsträgern einbeziehen wird.



Zu den Referenten, die zum diesjährigen Forum erwartet werden, gehören Prof. Benedict Oramah, der Präsident von African Export-Import (AFREXIMBANK), Dr. Akinwumi Adesina, der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (AFDB), Dr. Awele Elumelu, Treuhänder der Tony Elumelu Foundation und Gründer von Avon Medical, Kennedy Uzoka, CEO des Konzerns UBA Group Plc, Frau Djene Kaba Conde, die First Lady von Guinea und andere namhafte globale Wirtschaftsführer.



Jedes Jahr ist die Tony Elumelu Foundation Gastgeberin des größten Treffens afrikanischer Unternehmer, Politiker und Wirtschaftsführer an einem Ort. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto "Empowering African Entrepreneurs" (Bestärkung afrikanischer Unternehmer) und findet im legendären Transcorp Hilton Hotel in Nigerias Hauptstadt Abuja statt. Das Forum wird auch den UBA-Marketplace umfassen, auf dem UBA, Afrikas globale Bank, Unternehmen aus dem gesamten Kontinent zusammenbringt.



Auf dem Forum 2018 wurde TEFConnect, die größte digitale Plattform für afrikanische Unternehmer, ins Leben gerufen, um Unternehmen Zugang zu den Geschäftsgelegenheiten zu geben, die sie für ihren geschäftlichen Erfolg benötigen. TEFConnect wird im Mittelpunkt des diesjährigen Forums stehen, während sich die globalen Debatten mit Technologie als wichtigem Antrieb der wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika beschäftigen werden.



